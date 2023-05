La compagnia teatrale "Sognattori" a sostegno delle popolazioni alluvionate

Continuano ad arrivare da ogni parte d'Italia gli aiuti alle terre alluvionate della Romagna, in migliaia fra uomini e donne oltre che a prodigarsi con pale e secchi nelle povere case di tanti concittadini, si stanno organizzando anche per lasciare un segno tangibile d'aiuto aderendo alla raccolta fondi indetta dal Comune di Forlì a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall'alluvione che ha devastato la città in questi giorni. Ne sono un esempio due amici, Fabio e Marco che mossi da un grande spirito di solidarietà hanno voluto portare il loro contributo devolvendo una somma di denaro.

Si tratta di fondi non raccolti porta a porta, ma proveniente dell'incasso dell'ultimo spettacolo della compagnia teatrale "Sognattori" gestita dal coordinatore Marco Bosotti di Pantigliate, piccolo comune della città metropolitana di Milano, il quale una volta calato il sipario ha poi devoluto parte dell'incasso proprio alle popolazioni dell'Emilia-Romagna tramite la raccolta fondi del Comune di Forlì.