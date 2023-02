La giustizia presenta il conto, arrestato l'autore di una serie di furti avvenuti nel 2012

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato, presso la sua abitazione, un 69enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Penali, poichè condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, ad una multa di 800 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di furto aggravato e concorso in furto aggravato, commessi a Forlì ed Ancona nel 2012.