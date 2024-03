"La musica che cura", i giovani Sara Gioia e Rey incantano nella piazza dell'ospedale

La piazza dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì ha ospitato venerdì il primo appuntamento della rassegna "La musica che cura", organizzata dal Rotary Club Forlì. Nell'atrio del Padiglione Morgagni, Sara Gioia Galeotti e Rey Barbieri Sambo, due talentuosi flautisti, allievi della professoressa Elisa Venturini del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì, hanno eseguito il Trio Sonata in D minor, H. 569, Wq. 145, di C. P.E. Bach per i pazienti e gli operatori presenti.

La rassegna continuerà, con appuntamenti settimanali, fino al 7 giugno, ogni venerdì pomeriggio, sempre al nosocomio mercuriale. Il progetto è partito con la donazione all'ospedale, da parte del Rotary Club di Forlì, di un pianoforte "per avvicinare, portare gioia e dare possibilità a chiunque passi per l'ospedale di suonare per comunicare emozioni. L'arte e la bellezza in un luogo di transito per molte persone e dove più che mai, c’è bisogno di leggerezza e distrazione".