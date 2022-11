La musica come elemento ludico ed educativo: conviviale con il musicoterapista Raffaele Maltoni

Giovedì scorso si è svolta una coinvolgente conversazione organizzata dal Soroptimist International Club Forlì, dal titolo “Musica, bambini, elefanti gentili. Come nascono le storie per i più piccoli”. Protagonista dell’incontro il musicista e musicoterapista Raffaele Maltoni. Ha introdotto la serata Ivonne Grimaldi, presidente del Club, che ha presentato l’ospite fissando l’attenzione sull’importanza della musica nello sviluppo armonico della personalità del bambino.

La musica è infatti uno degli elementi essenziali per la crescita intellettiva e motoria, soprattutto nei primi anni di vita, diventa perciò importante dedicare tempo e risorse alla formazione anche in questo campo. Maltoni, che è autore di pubblicazioni e canzoni per i bambini, ha presentato l’ultima sua opera (edita da Giunti nel 2022, con contributo del Soroptimist forlivese) “L’elefante gentile”, una favola per insegnare la non violenza, il rispetto, la gentilezza.

Raffaele Maltoni è nato a Forlì nel 1982. Musicoterapista e musicista diplomato in fagotto, autore e compositore di canzoni pensate per accompagnare i bambini nel loro sviluppo musicale, svolge corsi di musica presso i nidi e le scuole dell'infanzia, laboratori di songwriting con alunni/e delle scuole primarie, narrazioni musicali in biblioteche e librerie. Scrive storie, spesso accompagnate dalla musica, e collabora con altri autori per realizzare libri musicali.