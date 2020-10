"La prima priorità del nuovo anno pastorale è ripartire dal Vangelo"

Si è conclusa come era iniziata, in modalità streaming, l’edizione 2020 dei “Lunedì di Coriano”, gli incontri di catechesi promossi dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro sul tema “Ripartire o Rinascere?”. L’ultimo dei quattro collegamenti, tenutosi il 26 ottobre scorso sulle pagine youtube e facebook diocesane, ha visto l’intervento dello stesso vescovo mons. Livio Corazza. A partire dal Vangelo, le priorità pastorali sono comunione fraterna, formazione, famiglia, giovani, carità, missione, comunicazione e riorganizzazione. “In questo tempo difficile - esordisce il presule - mettiamo insieme responsabilità e attenzione, ma non lasciamoci abbattere da angoscia e paura, piuttosto fiducia e speranza”.

La prima lettera di S. Paolo ai Corinzi - «Tutto mi è lecito!» Ma non tutto mi è utile. «Tutto mi è lecito!» Ma non tutto edifica - porta ad interrogarci su cosa conti davvero nella vita. “Ce lo chiediamo anche noi: cosa non deve mancare alla nostra vita e alla nostra fede? Io ho ricevuto un compito: «Andate in tutto il mondo e annunciate il mio vangelo». Ma non si tratta solo di me, perché sono vescovo, riguarda tutti. Ecco allora la prima priorità: annunciare il Vangelo”. Il Papa sente come urgente che sia promossa una formazione estesa a tutti i cristiani, perché ciascuno diventi capace di aprire il libro sacro e di trarne i frutti inestimabili di sapienza, di speranza e di vita. “Nel vangelo troviamo senso alla nostra vita. Lo abbiamo toccato con mano in questi tempi, durante i quali siamo stati messi di fronte alle nostre fragilità. Al pensiero della nostra morte. Dove e chi ci ha aiutato a dare senso a questa eventualità? Anche se non ci pensiamo o cerchiamo di scacciare questo pensiero, sappiamo che la morte è la cosa più certa della vita. Eppure la nostra fede è fondata dalla risurrezione di Cristo. Quante volte parliamo sul senso della sofferenza e della morte. Le parole e l’esperienza di rinascita e di speranza, ci sono! Parole di vita eterna. Dio si è fatto uomo per poterci donare la vita. I medici possono darci cure e medicine, possono guarire, constatare la guarigione o la morte, ma non hanno parole di salvezza”.

La seconda priorità pastorale enunciata dal vescovo, è la Fraternità: “Possiamo esistere solo dentro reti di relazioni. Quindi partecipare alla vita di comunità, andare alla messa, contribuisce a costruire un mondo meno individualista, più fraterno”. Poi c’è la Missione. Il vangelo, la fraternità non sono doni che possiamo tenere per noi, ma ci sono stati dati perché a nostra volta ne facciamo dono, a partire da dentro la famiglia, che è la nostra sfida: “Genitori, seminate la musica del vangelo. Rendete vivo e presente Gesù in famiglia e nel cammino della vostra vita. Poi i figli faranno le loro scelte. Ma il segno di croce che gli avete impresso il giorno del battesimo, continuate a farlo ogni giorno. E quando i figli diventano grandi, ogni mattina, dategli una benedizione”. In questo tempo di coronavirus, abbiamo visto quanto sia importante la famiglia: “Una famiglia che prega è una famiglia che vive la carità”. Altri luoghi di missione sono il lavoro, la scuola e i giovani: “I cristiani che ascoltano il vangelo, lo meditano insieme, lo vivono in comunità e in famiglia, vanno sul posto di lavoro, vanno a scuola, con la gioia di avere scoperto un senso alla loro vita”.

La quarta priorità è la Carità. “Se c’è una cosa di cui siamo fieri – dichiara mons. Corazza - anche durante questa pandemia, è stata la testimonianza della carità che la nostra comunità ha saputo dare con costanza e con cura”. Nella carità la chiesa ha continuato ad essere viva e continua ad esserlo, anche attraverso i giovani. Mettiamo davanti l’esempio di Annalena, di Carlo Acutis, di Benedetta, di Clelia: la loro vocazione è nata da giovani. “Mentre dobbiamo affrontare la manutenzione delle chiese, non dimentichiamo che le nostre risorse dovremmo destinarle sul fronte della formazione. “È una conseguenza del calo delle vocazioni: un tempo si sosteneva la formazione dei preti, erano loro i formatori dei formatori. Ora dovremmo pensare a preparare laici formatori. Teologi e teologhe laici e laiche sono una presenza da tanti anni. Dovrebbe essere così anche nella nostra diocesi”.

L’ambito ecclesiale di Forlì-Bertinoro annovera 76 preti diocesani, 17 presbiteri di altre diocesi e continenti, 15 preti religiosi; 15 diaconi; 500 catechisti, 60 insegnanti di religione, 120 religiose, una sessantina di ministri, lettori, accoliti e altrettanti di ministri straordinari della comunione. E poi i capi scout, gli animatori dell’azione cattolica, i movimenti, migliaia di persone. Chi forma tutte queste persone? Mons. Livio Corazza, vescovo ma anche comunicatore iscritto all’Ordine dei giornalisti, continua parlando dei mezzi di comunicazione come luogo e strumento di missione. “Mentre chiedo di ricostruire la fraternità dal vivo, non dimentichiamo la risorsa dei mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi (…) I social sono sempre più importanti, sia per la formazione che per la preghiera, sia per i collegamenti che per le comunicazioni”. Infine una parola sulla riorganizzazione, “che non si compie se non approfondiamo i motivi della nostra fede e del nostro stare insieme”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emerge sempre di più il ruolo dei laici, della corresponsabilità laicale: “Non siamo un’azienda né un’impresa – conclude il vescovo - siamo il Popolo di Dio, famiglia di Dio! E se custodiamo e alimentiamo l’amore di Dio e dei fratelli, troveremo anche le modalità per stare insieme, camminando spediti e liberi, abbandonando quello che c’è da abbandonare, cambiando quello che c’è da cambiare, ma non lasciando quello che veramente conta”.