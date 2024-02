La Regione: "I rifiuti straordinari di Roma non arriveranno all'inceneritore di Forlì"

Chiarire dove vengono trattati i rifiuti della città di Roma dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Malagrotta. Così Massimiliano Pompignoli (Lega) che nel presentare l'atto ispettivo trattato dalla commissione Territorio, Ambiente e Mobilità presieduta da Stefano Caliandro, ha esternato "la preoccupazione del territorio per l'assegnazione di tali materiali al termovalorizzatore di Forlì".

La vicepresidente e assessora all'Ambiente Irene Priolo ha quindi ribadito che "il provvedimento emergenziale richiesto dal comune di Roma e dalla regione Lazio era di un anno, mentre la giunta dell'Emilia-Romagna ha acconsentito per soli tre mesi e le 9.200 tonnellate mensili che arrivano sono trattate prevalentemente dall'impianto in provincia di Bologna e per un quantitativo molto inferiore, da quello di Piacenza e che questa attività avrà termine nel mese di marzo".

Pompignoli si è detto quindi soddisfatto delle risposte ottenute ed ha sottolineato che "la preoccupazione del territorio derivava dal fatto che, proprio in virtù del criterio di prossimità espresso nella delibera emiliano-romagnola, l'impianto di Forlì è più vicino a Roma rispetto a quelli di Bologna e Piacenza."