Lavori al cimitero urbano, demolite e ricostruite tre scale per i piani alti dei loculi

Sono in corso in queste settimane i lavori di demolizione e ricostruzione di tre scale di accesso ai blocchi loculi a colombari presso il Cimitero Urbano di Forlì, di proprietà comunale, in via Ravegnana. “L’edificio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – costituisce una delle più notevoli architetture cimiteriali della Romagna. È stato costruito a partire dal 1811 per l’esigenza sempre più sentita di dare sepoltura in luoghi fuori dalle mura della città, ed ora è inserito all’interno della corona del nostro centro urbano, ampliato più volte. Le aree di intervento riguardano 3 vani scala ubicati in due blocchi separati di loculi a colombari, collocati sul lato opposto all’ingresso principale e facilmente raggiungibili dall’ingresso secondario su via Tripoli".

"Non appena insediatici – aggiunge Cicognani – abbiamo riscontrato l’urgenza di intervenire anche in questi spazi per ridare loro la giusta dignità e la necessaria sicurezza. Basti pensare che una di queste scale si trova in condizioni di comprovata instabilità e pericolo ed era inaccessibile da diversi anni. Consci del valore che rivestono questi luoghi e del risvolto emotivo che suscitano nei famigliari e amici dei defunti, abbiamo voluto avviare i lavori il prima possibile”.

“Gli interventi in corso garantiranno il ripristino della staticità, della sicurezza e della fruibilità di tutte 3 le scale – aggiunge l’assessore Giuseppe Petetta –. In questi mesi abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, da parte di altrettanti forlivesi, riguardanti l’impossibilità di usufruire in sicurezza di queste scale e il dispiacere derivante dalla mancata manutenzione e cura di questi spazi. D’intesa con l’assessore Cicognani ci siamo quindi mossi per sanare in tempi certi e rapidi questa spiacevole situazione e molto presto i nostri cittadini potranno accedere alle tombe dei propri cari in totale sicurezza.”