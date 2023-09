Lavori dopo il terremoto: chiusura temporanea per l'ufficio postale di Premilcuore

L'ufficio Postale di Premilcuore, collocato in via Mazzini 2, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per lavori dopo gli eventi tellurici dei giorni scorsi. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Premilcuore la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Predappio, in via Matteotti 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35, dotato di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. All’ufficio postale di Predappio sarà quindi possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto di risparmio).