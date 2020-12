Impianti sportivi, manutenzione straordinaria per la piscina comunale: investimento da 200mila euro

La Giunta Comunale ha approvato due delibere relative ai lavori di miglioramento e manutenzione straordinaria alla piscina Comunale e al Polisportivo Giulianini Villafranca. "L'attenzione alle strutture sportive da parte di questa Giunta è sempre molto alta e viene portata avanti in modo costante e quotidiano - esordisce il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. La gestione dell'impiantistica, insieme alle attività, è fondamentale per consentire agli atleti di tutte le età e agli studenti di poter praticare sport in ambienti sempre adatti e sicuri".

Per la piscina Comunale è stato approvato il progetto definitivo relativo a interventi di manutenzione straordinaria per un importo pari a 200mila euro. Per quanto concerne il progetto definitivo relativo agli interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne delle palestra facente parte del polisportivo Giulianini, località Villafranca, l'importo è di 40mila euro e giunge a completamento del più ampio intervento di riqualificazione recentemente realizzato.