Lavori sull'autostrada A14: chiuso per una notte il tratto forlivese

Sul tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. In particolare dalle 22 di lunedì 26 alle 6 di martedì 27 febbraio sarà chiuso il tratto Forlì-Cesena nord, verso Ancona. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa l'area di servizio "Bevano ovest" compresa nello stesso tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: viale della Costituzione, SS727 bis Tangenziale est, SS3 bis (E45), per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord. Inoltre dalle 20 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 febbraio, sarà chiusa l'area di servizio "Bevano ovest", situata nel tratto compreso tra Forlì e Cesena nord verso Ancona.