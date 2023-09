Alluvione, si sbloccano i cantieri sulla Tosco-Romagnola: via ai lavori tra Dovadola e Rocca San Casciano

E' stata avviata lunedì scorso la cantierizzazione dei lavori lungo il tratto tra Dovadola e Rocca San Casciano della Statale 67 Tosco-Romagnola, che prevedono la realizzazione di una struttura di scavalco della frana al chilometro 164 per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro. A dare l'annuncio è la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari: "La buona notizia arriva dal sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Onorevole Tullio Ferrante, che ringrazio, al quale lo scorso 24 agosto avevo inviato una richiesta di informazioni sui futuri interventi di messa in sicurezza della strada Statale 67, gravemente danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di maggio".

Ma non sono gli unici lavori previsti: "Sono stati, inoltre consegnati in via di urgenza, il 4 di agosto, anche ulteriori lavori di messa in sicurezza dal km 167+700 al

chilometro 168+650 per un importo lavori di euro 6.5 milioni di euro. Per tale interventi è in corso di definizione la soluzione di dettaglio che consentirà, a breve, l’apertura di nuovi fronti di intervento, fra le chilometriche indicate". Prosegue la deputata azzurra: "Gli interventi sul chilometro 164 riguardano la frana alle porte del Comune di Rocca San Casciano, il cui traffico è ora regolato con semaforo a senso unico alternato. Mentre i lavori sul chilometro 167 +700 al chilometro 168+650 riguardano la frana fra la località Campomaggio e l'abitato di Rocca San Casciano. A seguito di entrambi gli interventi verrà ripristinato il traffico in entrambe le corsie".

"Si tratta di interventi importanti per la viabilità del territorio con stanziamento di rilevanti risorse e economiche che vanno ad incidere sull'economia dell'intera vallata e sul collegamento con la Toscana. Renderanno percorribile il tratto anche da mezzi pesanti che servono le attività imprenditoriali - conclude Tassinari -. E' una evidente manifestazione di attenzione che il Governo ha destinato al territorio alluvionato e che si pone sulla scia dell'importante lavoro che anche il commissario Figliuolo ha messo in atto per la ricostruzione".