Le fiamme divampano dalla cucina, residenti in salvo: paura in un'abitazione in via Rosetta

E' divampato dalla cucina l'incendio che sabato pomeriggio ha interessato un'abitazione in via Rosetta. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 15: dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate due squadre, che hanno provveduto a spegnere il rogo divampato al primo piano della casa. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dal rogo, provvedendo all'evacuazione dei fumi sviluppatosi a seguito della combustione. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza anche i sanitari di Romagna Soccorso, che hanno provveduto ad una valutazione sanitaria dei residenti. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza fisica per gli abitanti.