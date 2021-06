Le fiamme partono dall'impianto di ventilazione, rogo circoscritto in un'industria di materie plastiche

Bloccato sul nascere un incnedio partito da un macchinario. Intorno alle 14 di sabato tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco Forli-Cesena sono intervenute a Villa Selva per un incendio in un capannone industriale di lavorazione di materiale plastico.

Le squadre intervenute hanno provveduto ad estinguere le fiamme che avevano interessato un macchinario per l'impianto di ventilazione e una parte di copertura del capannone. Non si segnalano danni a persone . Sul posto presenti anche la Polizia di Stato e i Carabinieri.