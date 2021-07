Le fiamme si sviluppano in un capanno: incendio a pochi passi dalla stazione di Forlì

Le squadre hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area: fortunatamente non sono state coinvolte persone. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale

Incendio nella tarda serata di venerdì a Forlì. Erano da poco passate le 23 quando tre squadre del Comando dei Vigili del Fuoco forlivese sono intervenute in via Volta per spegnere le fiamme che si erano sviluppate in un capanno. A bruciare dei rifiuti e le attrezzature custodite all'interno del capanno. Le squadre hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area: fortunatamente non sono state coinvolte persone. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale