Le sue animazioni protagoniste nel Natale dello Zecchino d'Oro: tappa in Comune per l'artista Laura Fuzzi

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, e l'assessore alla Cultura, Michele Drudi, hanno ricevuto in Comune Laura Fuzzi, artista meldolese attiva nel mondo del disegno animato e dell'illustrazione, e autrice di recente dell'animazione di una canzone dello Zecchino d’Oro. "Benedizione a Frate Leone" è il titolo dell’opera, che fa parte della serie "Natale con Lo Zecchino d'Oro - Le Canzoni Animate dell'Avvento", disponibile per tutti sulla piattaforma Web RaiPlay, un vero e proprio viaggio alla scoperta delle varie tradizioni natalizie nel mondo.

Già nel 2022 Laura aveva realizzato, sempre per lo Zecchino d’Oro, l’animazione di una canzone natalizia di Enrico Ruggeri, “Gioca con me Papà”. Moltissime, inoltre, le sue collaborazioni con i principali autori di animazione e con diverse realtà italiane; altrettanto importanti sia la sua attività di formazione e di laboratorio per adulti e bambini, sia i tanti progetti rivolti anche al mondo socio-sanitario. Laura abita e lavora a Meldola, dopo il diploma in Arte a Forlì ha proseguito i suoi studi alla Scuola Biennale Statale Urbino nel corso di Perfezionamento Disegno animato (Fumetto, Illustrazione e Fotografia). "È tra i pochi artisti che oggi, nell’epoca del digitale, continua ad utilizzare la tecnica di animazione tradizionale frame by frame, che prevede la realizzazione di 8 disegni al secondo (passo 3), per più di 1500 disegni totali in questa ultima sua produzione, colorati a mano con la tecnica dell’acquerello misto a matita", ricordano Cavallucci e Drudi.

"A Meldola, negli ultimi anni Laura ha realizzato diversi laboratori in collaborazione con la biblioteca, e ha disegnato a mano la Cartina dei servizi, una mappa della Città, originale e colorata, che segnala i più importanti luoghi di interesse storico e valorizza i servizi utili alla persona e i piccoli esercizi, con tutte le informazioni utili a rendere il soggiorno di chi si vorrà trattenere per qualche ora o qualche giorno a Meldola ancora più piacevole - proseguono gli amministratori -. Complimenti a Laura per essere riuscita ad affermarsi grazie alle sue capacità tecniche e creative, all’impegno e alla passione nella sua attività artistica e professionale, e tanti auguri per un futuro pieno di soddisfazioni e riconoscimenti".