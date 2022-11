A Forlimpopoli nascerà un Lego gigante: a realizzarlo saranno bimbi e ragazzi

Il Comune di Forlimpopoli lancia una “Call for a brick action” rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che amano i Lego e che desiderano contribuire a costruire un mosaico gigante da dedicare alla città con i celebri mattoncini. Le prime 32 famiglie che scriveranno a partire da martedì, a cultura@comune.forlimpopoli.fc.it dichiarando “voglio partecipare alla brick action” saranno convocate sabato 17 dicembre alle 15 in piazza Garibaldi dove riceveranno le istruzioni e i materiali per realizzare tutte le tessere del grande mosaico ideato da FabioX per la città di Forlimpopoli. L’invito per l'evento di sabato 17, promosso dall'Amministrazione comunale insieme ad Heart4Children APS che opera in sinergia con il Gruppo Lego, è comunque aperto a tutta la comunità che vorrà assistere all’installazione e prendere parte a un momento successivo a sorpresa.