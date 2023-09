Libri, dizionari e compassi: consegnati i primi 17 scatoloni di materiale scolastico per gli studenti alluvionati

Non si ferma la macchina della solidarietà per i ragazzi delle scuole alluvionate del quartiere Romiti. Grazie alla generosità di molte realtà del territorio e alle significative donazioni ricevute, le associazioni dei genitori della scuola primaria ”Pio Squadrani” e della scuola media “Mercuriale”, sono stati consegnati i primi 17 scatoloni di materiale didattico. Si tratta, nel dettaglio, di 100 cartelle, 50 album squadrati e 50 compassi destinati agli studenti delle famiglie alluvionate che frequentano le medie.

“Molti studenti delle medie, dopo l’alluvione, hanno perso il materiale scolastico - spiega Raffaella Racioppo, presidente dell’associazione genitori della “Mercuriale” - e quindi riceveranno una valigetta per le materie di arte e di tecnologia complete di tutto”.

Un altro importante attestato di solidarietà va invece a favore dei ragazzi che frequentano gli istituti superiori grazie al contributo della casa editrice Zanichelli che, attraverso il referente della scuola media “Mercuriale”, Federico Molinari, ha donato numerosi dizionari, sia di italiano che per le lingue straniere, per circa 40 ragazzi delle famiglie alluvionate.

A questa catena di solidarietà si aggiunge anche la donazione fatta dalla Fipsas, Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee di Forlì-Cesena, che si occupa di pesca sportiva amatoriale e agonistica, che ha donato all’associazione genitori della scuola primaria “Pio Squadrani” un assegno di 1.750 euro per l’acquisto di libri e materiate scolastico.

“Volevamo, insieme ai nostri associati, dare un segno concreto di vicinanza ai ragazzi che frequentano le scuole dei quartieri colpiti dall’alluvione - spiega Marzio Ciani, presidente della sezione di Forlì della Fipsas -. E così il 16 luglio scorso abbiamo organizzato una gara di pesca finalizzata alla raccolta fondi per le popolazioni forlivesi alluvionate. L’incasso delle iscrizioni, al quale si sono aggiunte donazioni provenienti da altre associazioni che non hanno partecipato direttamente alla gara, è stato interamente devoluto all'associazione genitori scuola Pio Squadrani del quartiere Romiti.