Lite degenera in rapina, ma anche degrado e ubriachezza: il questore chiude per 15 giorni un market in centro storico

Gli agenti della Questura di Forlì-Cesena e i Carabinieri di Forlì hanno notificato venerdì mattina il provvedimento di sospensione della licenza della durata di 15 giorni (ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) al titolare di un esercizio di commercio e somministrazione al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, nel centro storico di Forlì. un minimarket etnico in via degli Orgogliosi. Il provvedimento è scaturito dai fatti accaduti lo scorso fine settimana, quando si è verificata una lite iniziata nel punto vendita e degenerata in rapina.

"L’esercizio in questione, peraltro, è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia - informano dalla Questura -. Nei soli mesi di dicembre e gennaio, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno svolto otto controlli d’iniziativa, rintracciando sul posto numerosi avventori già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti, di immigrazione".

In precedenza, il locale è stato teatro di altri interventi di polizia, sia d’iniziativa sia su richiesta dei residenti della zona, per liti, schiamazzi, presenza di ubriachi e degrado. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori alcuni avventori erano infatti abituati ad urinare sulle auto in sosta. Nel mese di novembre vi è stata anche una segnalazione di spaccio di stupefacenti.

Dalla Questura ricordano inoltre come "il titolare del locale è stato sorpreso dall’Arma dei Carabinieri nel luglio 2020 ad orchestrare un sistema di vedette per ricevere la tempestiva segnalazione del passaggio delle forze dell’ordine al fine di poter vendere bevande alcoliche in elusione all’ordinanza sindacale che in quel periodo la vietava".

In virtù degli elementi raccolti il Questore, Claudio Mastromattei, ha firmato il provvedimento che sospende per 15 giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, "con lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza nella zona centrale della città, a beneficio dei residenti e dei numerosi studenti universitari che si trattengono nelle ore serali nei locali del centro storico".