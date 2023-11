Lo sport per contrastare il disagio giovanile, la Provincia si aggiudica 100mila euro sul progetto "Game Upi"

Forlì-Cesena, con il supporto di Upi Emilia-Romagna, è una delle 20 Province italiane selezionate nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Upi, Unione Province Italiane "Game Up!", acronimo che sta per Giovani, Autodeterminazione, Movimento Empowerment, finanziata dal Fondo Politiche Giovanili. L’amministrazione provinciale ha partecipato alla manifestazione di interesse con una proposta progettuale rivolta ai giovani di iniziative incentrate sullo sport e sui suoi valori educativi che è stata accolta ottenendo un finanziamento di 100mila euro.

L’iniziativa si focalizza nel settore delle attività sportive, letta in senso ampio, come promozione di azioni volte ad incoraggiare un maggiore esercizio dell’attività motoria con incremento del benessere fisico e come mezzo per eliminare barriere economiche, sociali e culturali tra i giovani, nell’ottica anche di contrastare fenomeni di disagio giovanile e favorire un contesto di maggior benessere psicologico e una società più inclusiva, equa e coesa. Il progetto si svilupperà su quattro ambiti di intervento in coerenza con le caratteristiche del territorio e dei bisogni rilevati: sport e promozione di stili di vita sani (in rete con gli istituti alberghieri), sport e disabilità, sport e comunità, giochi interprovinciali senza frontiere.

Obiettivo del progetto è promuovere il valore dell’attività sportiva come strumento di crescita psico-fisica e come strumento di coesione e inclusione sociale attraverso cui agganciare i giovani ai valori dello sport come squadra e come gruppo in un’ottica di benessere fisico, psichico e di rafforzamento delle proprie competenze, promuovendo stili di vita sani. Lo sport deve essere inoltre promosso come strumento inclusivo per i giovani con disabilità. Grazie a queste azioni sarà possibile favorire la creazione di una rete territoriale tra la Provincia e le associazioni che lavorano sui temi di sport giovanile, le scuole e servizi giovanili per la condivisione di esperienze e competenze.

“Siamo molti soddisfatti di questo risultato raggiunto grazie al supporto di Upi Emilia- Romagna -commenta Milena Garavini Sindaco di Forlimpopoli e Consigliera Provinciale delegata alla programmazione scolastica, formazione professionale e fondi europee – considerando i limiti del bilancio provinciale, siamo costantemente impegnati a guardarci intorno per cercare di intercettare risorse e opportunità per sviluppare progetti a favore dei nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori provinciali. L’iniziativa GAME UPI, in cui siamo tra le poche Province coinvolte, ci consentirà di rafforzare la nostra azione a favore dei giovani. Parteciperemo con iniziative per l’inclusione dei giovani con disabilità, la partecipazione dei giovani nella società e nella comunità di appartenenza, la promozione di stili di vita sani, e lo sport come strumento educativo. È un’occasione che ci permette anche di focalizzare l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra enti, associazioni e istituti scolastici locali. Il finanziamento che abbiamo ottenuto ci permette di creare reti territoriali.”