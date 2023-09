Lotta al contrabbando e controlli all'aeroporto: Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane rafforzano il coordinamento operativo

Guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane rafforzano il coordinamento operativo. Martedì la caserma "FinanziereFerruccio Cuppini", sede del

Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Forlì, ha ospitato un incontro tra la locale Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena per definire i criteri applicativi del Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due Amministrazioni, stipulato a Roma il 3 aprile scorso. Erano presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Vito Pulieri, i comandanti dei Reparti dipendenti, mentre per l'Ufficio delle Dogane il dirigente ad interim, Barbara Zecchini e il funzionario doganale Domenico Nastasi.

Nell’ottica di ampliare e accrescere la condivisione del patrimonio informativo e delle reciproche esperienze operative, consolidando i rapporti di collaborazione, di supporto e di complementarietà delle due amministrazioni, è stata ribadita, anche a livello provinciale, l’unità di intenti già espressa in sede centrale per la realizzazione di una proficua sinergia nei vari settori operativi, secondo le attribuzioni di ciascun interlocutore istituzionale, con particolare riferimento a quei comparti ritenuti più sensibili ovvero maggiormente interessati da fenomeni di frode.

In particolare, la cooperazione riguarderà il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante. In attuazione del Protocollo d’intesa sono state, inoltre, approvate le nuove consegne di servizio per i servizi di vigilanza e riscontro svolti all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì, rivisitate ed attualizzate nell’ottica della razionalizzazione dei servizi d’Istituto.

Zecchini e il colonello Pulieri hanno espresso "viva soddisfazione per l’occasione di confronto che garantirà, quale obiettivo comune, la più stretta ed efficace collaborazione inter-istituzionale nell’interesse superiore di rafforzamento della legalità e della competitività del sistema Paese".