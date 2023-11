Lotta contro i tumori, al'"Artusi" di Forlimpopoli una cena di raccolta fondi per la Lilt

Venerdì 1 dicembre alle 19.30 l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ (via per Bertinoro, 6) di Forlimpopoli aprirà le sue porte alla solidarietà per la cena di raccolta fondi per la Lilt – Lega italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena. La missione dell’iniziativa è quella di raccogliere fondi per proseguire i progetti di prevenzione primaria nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Il progetto nasce col duplice obiettivo di fare della scuola il luogo privilegiato di ‘contaminazione culturale alla salute e alla prevenzione’ e ottimizzare l’opportunità educativa, per i ragazzi, attraverso un percorso formativo del benessere che attraversa i vari ordini scolastici, per poi arrivare alla diffusione della cultura della prevenzione anche agli insegnanti e ai genitori.

L’idea di fondo del progetto è di stimolare nei ragazzi e nelle loro famiglie la consapevolezza di poter intervenire ed esercitare un controllo sulla propria salute, per migliorarla. "La prevenzione - sottolinea Sandra Montalti, presidentessa della Lilt - è sempre la risposta giusta; inoltre, partecipando alla cena all’istituto ‘Artusi’, si ha l’occasione di vivere una serata speciale e sostenere un’iniziativa di grande valore benefico e gustare assieme del buon cibo". Nel corso della serata è previsto un breve intervento del dottor Fabio Falcini coordinatore del programma senologico Ausl Romagna. La cena ha un costo di 50 euro, occorre prenotare al numero 0543.740744 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13). Per avere informazioni sul menù: https://www.iisforlimpopoli.edu.it/venerdi1-dicembre-cena-evento-di-beneficenza-lilt-la-prevenzione-inizia-a-tavola/