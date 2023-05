Lotta nel fango, c'è chi specula sui prezzi e chi no: negoziante regala oltre 200 paia di stivali

Le forze dell'ordine hanno avviato un’azione di monitoraggio capillare sull'aumento ingiustificato dei prezzi di beni e materiali di prima necessità, collegati all’emergenza inondazione in corso, come ad esempio stivali, pale, guanti, giacche e tute impermeabili. "Le autorità competenti sono state sollecitate dall’Amministrazione comunale allo scopo di tutelare i cittadini e contrastare un fenomeno speculativo ignobile e inaccettabile, reso ancor più grave dal fatto che si sovrappone a una catastrofe senza precedenti per il territorio di Forlì", informa il Comune di Forlì

Sulla questione interviene Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti forlivese: "Spiace sentire di messaggi istituzionali volti a scongiurare presunte speculazioni di taluni venditori di pale e stivali. Posto che esistano e sarebbero comunque da stigmatizzare, anche se in questi giorni hanno dovuto far arrivare d’urgenza riforniture consegnate con non poche difficoltà e maggiori costi, ebbene a noi, che li rappresentiamo, tra i tanti che si stanno distinguendo per dedizione e generosità piace segnalare, ad esempio, il caso di Vittorio Ruffilli, membro della presidenza della Confesercenti forlivese, storico titolare insieme al fratello di un negozio di calzature tra i più noti di Forlì, che di stivali di gomma ne ha regalati sinora oltre 200 paia a chi gli si è rivolto, magari dopo aver letto su Facebook l’invito che lui stesso aveva rivolto a chi ne avesse bisogno, affinché li andasse a ritirare. Consegna gratuita purtroppo finita, solo perché finiti sono gli stivali".