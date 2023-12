Il paese era rimasto senza macelleria, ma ci pensa un ragazzo di soli 21 anni: "Questo lavoro è la mia storia, la mia vita"

A 21 anni scommette su sé stesso e decide di aprire una macelleria in centro a Santa Sofia. Stefano Ricci, di Civitella di Romagna, ha infatti inaugurato sabato 2 dicembre la propria attività in viale Roma 14, a fianco della pasticceria. "Quello della macelleria è 'il mio mondo': sono nato in una famiglia di macellai dal mio nonno che faceva il norcino, a mio zio che ha avuto una macelleria per lungo tempo a Galeata ed infine i miei genitori con quella di Civitella, che attualmente è gestita da mia mamma Romana con ben 25 anni di attività"

Stefano, non è così consueto trovare un macellaio di soli 21 anni.

Vero, ma come ho spiegato sopra questa è la mia storia, la mia vita. Ho lavorato per una cantina a Forlì visti i miei studi all'agrario di Cesena. Ma al ritorno di una vacanza mi si è presentata questa possibilità ed ho deciso di prenderla al volo

Cosa si potrà trovare sul bancone?

Nel mio banco si potrà trovare qualsiasi tipo di salume e formaggio, carni bovine, suine e ovine delle zone locali, ed anche il pollame.

Come appendice proporrai anche un tipo di gastronomia cotta calda?

Attualmente no, ma ci arriveremo presto: è uno degli obiettivi

Ci saranno collaborazioni con aziende del territorio per altri prodotti a km zero? Quali?

Macelleremo i capi di diverse aziende locali: grossi allevamenti qua da noi non li ha nessuno. Mi affiderò a diverse piccole realtà, ma importanti per tutta la val Bidente

Ti affiderai ai social per farti conoscere non solo nella vallata?

Nel 2024, perché ormai ci siamo, non si può non essere sui social. Quindi si, ci sarò: Instagram, Facebook e ovviamente Google.

Quale è la figura del macellaio oggi? Qual è l’immagine che i consumatori hanno di questo antico mestiere?

La figura del macellaio si sta un po' perdendo, però è molto importante per garantire il miglior trattamento delle carni. Bisogna capire l'esatta necessità del consumatore, parlarci, comunicare con lui: perché se uno va dal macellaio vuole una carne scelta, una carne buona.

Quali sono gli obiettivi o i sogni futuri per la tua macelleria?

I miei obiettivi principali sono tutti rivolti verso il cliente. Voglio che ottenga la massima qualità e che rimanga soddisfatto dei miei prodotti. Il futuro per la mia macelleria è buttarmi sul mondo del prodotto finito, già cotto e pronto da mangiare, in più organizzare eventi pomeridiani e serali dove far degustare tutte le mie specialità