La solidarietà dei volontari agli sfollati a palazzo Sme: "Momenti di terrore, il fango ci arrivava alle ginocchia"

E’ un via vai incessante al punto di prima accoglienza allestito al Palazzo Sme dal Comune di Forlì in collaborazione con la Polizia locale e la Protezione Civile, iniziato nella serata di martedì e proseguito senza sosta per tutta la notte. In via Punta di Ferro i volontari sono al lavoro da ore per dare riparo e un pasto caldo ai tanti cittadini, famiglie, bambini e anziani che hanno dovuto abbandonare le case invase dall’acqua nel cuore della notte.

Il punto di accoglienza ha una capienza di 180 posti e al momento ospita 147 persone, restano disponibili circa dieci posti, perché una ventina vengono tenuti a disposizione per situazioni di particolare criticità. Ma le richieste di aiuto si moltiplicano e arrivano da molte parti della città, per questo motivo il Comune in queste ore ha deciso di allestire altri due punti di accoglienza, uno in via Angeloni e un secondo al Ginnasio sportivo in viale della Libertà.

"Sono arrivati fradici e spaventati"

“Le prime persone hanno cominciato ad arrivare ieri sera completamente bagnate e con il terrore negli occhi - racconta Elisa, volontaria della Protezione Civile che ha assistito gli sfollati per tutta la notte e continuerà per tutta la giornata -. Sono andati a prenderli con i gommoni i Vigili del Fuoco nelle case sommerse dall’acqua. Qualcuno anche con l’elicottero, poi li hanno trasferiti all’aeroporto e portati qui con un pulmino”.

Alcune persone particolarmente fragili e con problemi di salute hanno trovato accoglienza alla Casa di riposo Zangheri. A palazzo Sme sono presenti i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, sotto il coordinamento del Comune di Forlì e della Polizia Locale.

“Non abbiamo mandato via nessuno e abbiamo cercato di dare conforto nel miglior modo possibile - dice mentre prepara il caffè caldo da distribuire - abbiamo accolto anche gli animali che le persone hanno portato con sé”. Ci sono infatti una decina di cani, quattro gatti, un geco e una tartaruga.

L’aria che si respira nell’ampio spazio allestito a piano terra, dove si susseguono una dopo l’altra le brandine allestite nella notte, è proprio quella di una grande solidarietà che si mescola al dolore e alla paura di chi è dovuto fuggire dalle proprie case nella notte portando con sé il minimo indispensabile, senza sapere quale sarà il futuro.

Le testimonianze

E’ il caso di Tamara, che tiene al guinzaglio i suoi tre cani, tratta in salvo nella sua abitazione in via Monte San Gabriele alle 4 del mattino dal gommone della Protezione Civile. “L’acqua ha cominciato a salire ed.è arrivata al primo piano - dice con gli occhi lucidi e la voce rotta - ci hanno portati al ponte di Schiavonia e da lì i militari dell’Esercito ci hanno accompagnati qui. Sono stati bravissimi e tutti estremamente gentili”.

“Non so cosa sia successo alla mia casa - dice una signora residente in zona Romiti, scappata di casa con le figlie di 16 e 19 anni - siamo scese in strada e abbiamo chiesto un passaggio a un signore che ci ha portati fino a qui. Il fango ci arrivava alle ginocchia. Qui sono tutti molto gentili, ma la adesso la paura di quello che accadrà è tanta”.