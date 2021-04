Maltempo sulla Romagna, temperature sotto media e tanta pioggia. Diga di Ridracoli al 93%

Prosegue la fase instabile sulla Romagna. Un altro risveglio dalla tinta tardo-autunnale, con un martedì uggioso, ventoso e temperature sotto-media. La causa è da attribuire ad una area depressionaria in transito dal Tirreno all'Adriatico, che porta con se precipitazioni abbandonati e che al tempo stesso richiama correnti fredde dal nord Europa. Piogge che spezzano la lunga fase siccitosa che aveva caratterizzato un marzo decisamente anomalo, con un'anomalia pluviometrica percentuale negativa del 79.2%. Precipitazioni quindi necessarie per raddrizzare un’anomalia media trimestrale di -55,1%, ovvero meno della metà delle precipitazioni attese tra gennaio e marzo. Da lunedì in città sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia, mentre sull'entroterra tra i 25 ed i 50 millimetri a seconda delle zone.

La diga di Ridracoli ha beneficiato dell'ondata di maltempo, piena per oltre il 93% rispetto alla capienza totale. Martedì mattina, complice l'ingresso di aria fredda in quota, si è rivista la neve in cima, con fiocchi tra la pioggia già oltre i 900 metri. Sensibile l'abbassamento termico anche in pianura: dopo il picco di 17.7°C di lunedì, martedì mattina alle 9 il termometro della centralina meteo dell'Arpae segnava 6.2°C.

Da mercoledì seguiranno giornate stabili in pianura, con nuvolosità variabile, mentre sui rilievi non si escludono isolati rovesci. Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Correnti nord-orientali interesseranno la regione mantenendo condizioni di nuvolosità variabile. Nel corso del fine settimana possibilità di un debole peggioramento con piogge piú probabili sui settori centro orientali. Le temperature sono attese in lenta e progressiva ripresa".