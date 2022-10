Marcia della pace fino a Bertinoro: "Da tempo i venti di guerra non soffiavano così vicino a noi"

Prenderà il via dal parco urbano Luciano Lama, in via Pertini, a Forlimpopoli il corteo a piedi della Marcia della Pace Romagna, che si terrà domenica 9 ottobre. Alle 9 sono previste partenze in bici per Forlimpopoli da Forlì (piazza Saffi) e da Cesena (parcheggio Ippodromo). “Da tanto tempo i venti di guerra non soffiavano così forte, e così vicino a noi – sottolineano la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e la vicesindaca Sara Pignatari, titolare della delega alle Iniziative per la promozione della Pace - e mai come quest’anno il richiamo alla pace e all’impegno per costruirla è pressante. Partecipare alla Marcia di domenica prossima è un’importante testimonianza di questo impegno, a cui tutti siamo chiamati, sull’esempio delle straordinarie figure di Annalena Tonelli e padre Ernesto Balducci a cui l’edizione 2022 è dedicata”.

A Forlimpopoli il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9,30, per partire a piedi alla volta della Rocca di Bertinoro alle 10,15. L’arrivo è previsto intorno alle ore 13: il corteo sarà accolto nel giardino della Rocca dai saluti istituzionali e da un trio musicale. Saranno presenti anche i banchetti del Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo e di Mediterranea, per raccogliere offerte destinate ad aiutare i profughi di tutte le guerre. Per il ritorno a Forlimpopoli sarà disponibile un bus navetta che partirà da via Allende alle ore 14,30 e poi alle ore 15, alle ore 15,30, alle ore 16,30 e alle ore 17,30.