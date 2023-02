Liceale del Classico prima al corso di Cultura Aeronautica, Martina si confessa: "Che fascino il volo"

Un percorso che "ha rafforzato la convinzione che il mio percorso da liceale mi abbia preparato verso qualsiasi strada io voglia intraprendere". Martina Volpe, studentessa del Classico "Morgagni", è la vincitrice del Corso di Cultura Aeronautica della città di Forlì, che si è concluso giovedì scorso con la cerimonia di premiazione ospitata nel salone comunale alla presenza tra gli altri del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Livio Corazza, del dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Forlì-Cesena Mario Maria Nanni e del presidente dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” Giuseppe Silvestrini.

Martina si è classifica al primo posto tra una platea di circa 180 studenti degli istituti superiori che hanno partecipato all'evento che ha ufficialmente aperto le celebrazioni dei Corsi dedicati al Centenario della nostra Forza Armata. "E’ con grande orgoglio e soddisfazione - dichiara il dirigente scolastico del Liceo Morgagni di Forlì Marco Lega - che ho appreso la notizia della vittoria di una nostra studentessa. E' stata una vera sorpresa perché era stato tenuto in gran segreto il nome dei vincitori. L’emozione, inoltre, è stata doppia quando abbiamo saputo non solo che Martina aveva vinto ma che anche le studentesse Giulia Caggianese e Vittoria Toledo Vittoria si erano classificate tra i primi dieci, a dimostrazione di come il nostro liceo sia pieno di ragazzi entusiasti, capaci e con grande varietà di interessi".

"L’esperienza al corso di Cultura Aeronautica è partita con una me titubante, che si approcciava ad un mondo quasi completamente sconosciuto e fuori dalla mia comfort zone - racconta Martino -. Essendo una classicista, le materie umanistiche sono sicuramente più nelle mie corde rispetto all’aerotecnica e i motori, ma in questo ultimo anno, anche a scuola, ho sentito un forte richiamo per le materie più tecnico-scientifiche tanto che ho deciso di provare il test di ingresso per la facoltà di ingegneria, indirizzo biomedico (anche se dopo il corso, si è presentata l’idea di virare più verso aerospaziale)".

"Mi sono iscritta, quindi, più per una curiosità personale che per una passione già presente, ma, mano a mano che le lezioni procedevano, ho sentito crescere l’interesse per il mondo del cielo e del volo - confessa -. Ho infatti studiato e mi sono impegnata, nonostante gli impegni scolastici, per poter superare il test e fare la prova di volo come pilota. E il mio impegno è stato ripagato. Ho infatti superato il test e mercoledì 22 febbraio ho pilotato per la prima volta un aereo. La tensione c’era, ma, come ho detto all’istruttore, ‘è come l’ansia della prima volta che si sale in macchina, all’inizio sembra impossibile’".

"Durante il volo, anche se supportata dall’aiuto di chi mi sedeva al fianco, ero talmente concentrata e affascinata che ora, a posteriori, non ricordo neppure a che altezza volavamo o a quale velocità - esclama -. Non mi aspettavo assolutamente di vincere. Io non ho partecipato con quest’obiettivo, ma certo sono felice di poter continuare questa avventura con lo stage a Guidonia. Questa esperienza, inoltre, ha rafforzato in me la convinzione che il mio percorso liceale mi abbia preparato per qualsiasi strada io voglia intraprendere".

Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione per aver brillantemente frequentato il corso anche Riccardo Agirelli, Matteo Balloriani, Bianca Baravelli, Luca Bombardi, Alice Bucci, Giulia Caggianese, Marco Camerani, Sofia Castellucci, Oumeima Chouia, Emili Colabella, Irene Copertino, Wiktoria Cupek, Maya Fabbri, Carmen Gabriela Feodosei, Anna Fiorani, Irene Fiumana, Francesco Flamigni, Dorotea Furno, Alessia Gatta, Carlotta Ghini, Martina Ilisei, Elisa Jiang, Alice Maltoni, Virginia Marchi, Viola Mazzoni, Margherita Nardi, Giada Nervegna, Sara Olivoni, Alice Pedrizzi, Francesco Piani, Giovanna Federica Pirone, Rebecca Ponti, Vincent Rey Cadavero Ramos, Divine Opeyemi Sogbaike, Beatrice Taurchini, Victoria Tkachenko, Vittoria Toledo, Caterina Vallicelli e Mara Vivoda.