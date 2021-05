La maxi vincita a 5 cifre al Lotto con una quaterna secca sulla ruota di Milano: "Schedina giocata poco prima della chiusura"

"E' stata una quaterna secca - racconta l'esercente -. Non so chi possa essere il vincitore"

Dal portamonete ha tirato fuori 1,50 euro, decidendo di investirli in una giocata al Lotto. Ruota scelta: Milano. Numeri: 5, 13, 47 e 52. La Dea Bendata li ha estratti tutti e quattro e la persona che si è presentata alla tabaccheria di San Varano in via Firenze, gestita da Claudio Cicognani, si è vista trasformare quel piccolo investimento in una vincita da 57.385 euro. "E' stata una quaterna secca - racconta l'esercente -. Non so chi possa essere il vincitore, in quanto nessuno mi ha mostrato la schedina. Potrebbe essere un cliente abituale come uno di passaggio, ma la schedina è stata giocata poco dopo le 19, circa trenta minuti prima della chiusura del gioco".

Il fortunato (o la fortunata) ha equamente distribuito la puntata, 50 centesimi sull'albo ed altrettanti su terno e quaterna. La tabaccheria già in passato è finita agli onori della cronaca per vincite importanti: "Con Lotto e Superenalotto ci sono state vincite tra i 100 ed gli oltre 200mila euro, ma anche con un 10eLotto ricordo sono stati vinti 30mila euro. Era da un po' di tempo che la Fortuna non passava di qui e speriamo che sia l'inizio di un periodo più prolifico".

Per riscuotere vincite di questo tipo al Lotto è necessario presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa o all’Ufficio al Pubblico in via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma. Bisogna fornire un proprio documento d’identità in corso di validità, il Codice Fiscale e compilare la richiesta di pagamento indicando i dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario, postale o assegno.

Bisogna poi ritirare la fotocopia dello scontrino e la copia del modulo compilato, da consegnare entrambi dopo due settimane, insieme al documento d’identità in corso di validità in uno sportello della Banca Intesa. In tutti i casi è necessario richiedere il pagamento dalla vincita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.