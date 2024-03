Regalo di Pasqua anticipato: gioca pochi euro al Lotto e con una quaterna arriva una maxi vincita a 5 cifre

Tappa a Meldola per la Dea Bendata, che nei giorni scorsi ha bussato alla porta della "Tabaccheria Cavour" regalando una ricca vincita ad una persona che il 16 marzo scorso ha investito 6 euro al Lotto. La titolare Sara Bortolotti, affiancata dal marito Andrea Valmori, non hanno potuto credere ai loro occhi quando dal terminale hanno appreso della vincita di oltre 60mila euro. "Dall’ estratto conto vincite delle giocate di sabato scorso abbiamo visto che nella nostra ricevitoria sono stati vinti 63.252 euro - racconta Valmori -. Non sappiamo se sia un nostro cliente o meno e se li abbia già ritirati perché vincite di questo tipo vanno riscosse direttamente in una filiale intesa San Paolo".

Da Lottomatica è arrivata quindi la conferma, senza tuttavia ricevere informazioni sui numeri vincenti: "Quello che sappiamo è che sono numeri che sono stati giocati sulle ruote di Firenze, Genova, Nazionale e tutte, con la persona che ha puntato 3 euro sull'ambo, 1,50 euro sul terno ed 1,50 euro sulla quaterna. In una di queste ruote è quindi uscita una quaterna secca che ha fruttato la ricca vincita".

C'è stupore tra gli esercenti: "Al Lotto è abbastanza raro vincere una somma così importante e in dieci anni non ci era mai capitato. Ci sono state vincite al Gratta e Vinci, ma mai superiori ai 5mila euro". Nel locale è stato affisso il cartello che annuncia la vincita: "Tra i clienti c'era curiosità su chi fosse, speriamo abbia vinto qualcuno che ne avesse bisogno. Non sono milioni di euro, ma si tratta sempre di una bella somma. Decisamente un bel regalo di Pasqua".

I numeri estratti il 16 marzo

BARI: 17 - 57 - 87 - 39 - 24.

CAGLIARI: 9 - 59 - 12 - 8 - 63.

FIRENZE: 13 - 73 - 41 - 43 - 17.

GENOVA: 6 - 58 - 10 - 37 - 62.

MILANO: 43 - 71 - 21 - 85 - 23.

NAPOLI: 89 - 66 - 11 - 44 - 14.

PALERMO: 87 - 23 - 13 - 46 - 45