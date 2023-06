Meldola: al Teatro Dragoni "La lampada Magica" con raccolta fondi di beneficenza

Meldola ha ospitato al Teatro Dragoni una rassegna di tre serate curate dall'Associazione Creattiva in collaborazione con il Comune di Meldola. Sessantacinque bambini della Scuola di Teatro dell'Associazione Creattiva si sono esibiti sul palcoscenico portando in scena la storia " La Lampada Magica" frutto del loro impegno, dedizione e soprattutto passione. Sono stati impegnati in questo percorso i ragazzi della scuola secondaria "Dante Alighieri", i bimbi della scuola primaria e i più piccoli delle scuole dell'infanzia.

Il Sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare l'Associazione Creattiva e la sua Presidente Elena Piolanti, così come tutte le famiglie, ha ricordato la grande importanza di avere a Meldola una scuola di Teatro che consente ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di crescere all'insegna della socialità e dell'apprezzamento di un'arte bellissima. Sono state tre serate di allegria, gioia e divertimento con bravissimi piccoli attori e attrici. Nel corso delle serate sono stati raccolti fondi che saranno devoluti per l'emergenza alluvione che ha colpito la nostra Città.