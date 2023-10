Meldola, in fase di completamento i lavori di ripristino della Strada Balbate

Sono in fase di completamento i lavori di ripristino di un tratto della Strada Balbate interessata nel maggio scorso da un movimento franoso causato dalle acque del Fosso Balbate. La realizzazione dell’intervento, con la sistemazione della scarpata di valle della strada attraverso l'esecuzione di un’opera di sostegno in massi ciclopici, e la sistemazione della scarpata di monte del fosso hanno consentito di ripristinare il normale deflusso delle acque ed il transito a doppio senso di marcia sulla strada comunale. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini, "fiduciosi di poter intervenire presto con la messa in sicurezza di altre strade extraurbane", esprimono "soddisfazione per questo lavoro che consente a cittadini ed imprese di raggiungere ogni giorno questa parte del territorio comunale".