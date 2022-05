Meldola, l'azienda specializzata dona attrezzature per la cura del parco del centro "Nanni"

La ditta "Ceredi srl Officina Macchine Agricole" di Meldola ha donato al Centro Socio Riabilitativo “Casa Maria Nanni” della Cooperativa Abbracci alcune macchine e attrezzi per la cura e la gestione dell’ampio parco della struttura. Il Centro Socio Riabilitativo di Meldola, che ospita persone con disabilità in regime sia diurno che residenziale, ha ricevuto il gradito regalo giovedì da Luca Ceredi. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della Cooperativa Abbracci, Giuliano Cortesi, dei coordinatori della struttura e di una nutrita rappresentanza di ospiti e operatori.

Dopo aver mostrato ai presenti il funzionamento delle macchine, Ceredi ha posato per una foto ricordo assieme ai “ragazzi” di Casa Maria Nanni e alle fiammanti nuove attrezzature per suggellare il momento d’incontro. Gli ospiti, gli operatori e la Direzione di Casa Maria Nanni e di Cooperativa Abbracci ringraziano Ceredi e la storica ditta di Meldola che porta il suo nome per la generosità e la cortesia, assicurando che i macchinari donati contribuiranno a rendere ancor più accogliente il grande parco, per gli ospiti che lo vivono e per tutti i cittadini che vorranno apprezzarne e condividere la serenità.