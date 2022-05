Meldola, nuovo finanziamento per la messa in sicurezza della Strada San Lorenzo-Fiordinano

La Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha assegnato un nuovo finanziamento di 100.000 Euro al Comune di Meldola per la messa in sicurezza di un ulteriore tratto della strada comunale San Lorenzo-Fiordinano. Il tratto che sarà interessato dai lavori è quello in prossimità del collegamento della strada San Lorenzo-Fiordinano alla Strada Provinciale numero 126 di Rocca delle Caminate che da diverso tempo presenta parte della carreggiata fortemente dissestata a causa di un movimento franoso. Il finanziamento consentirà il consolidamento della scarpata e la ricostruzione e messa in sicurezza della carreggiata stradale.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono “grande soddisfazione per questo ulteriore finanziamento assegnato all'Amministrazione comunale che rimarca l'attenzione e l'impegno profuso per la messa in sicurezza della viabilità a servizio del nostro territorio extraurbano”.