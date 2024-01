Meldola, nuovo look per viale Della Repubblica: nuovo marciapiede e cinquantotto lecci

Sono ripartiti, la settimana scorsa, i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del Viale della Repubblica a Meldola che consistono nell’eliminazione dei rigonfiamenti esistenti sulle carreggiate stradali e nella sistemazione di alcuni tratti di marciapiede. Dopo la piantumazione di cinquantotto lecci, si sta procedendo ora con la riqualificazione del marciapiede nel tratto tra la Via Vittorio Veneto e la Via Quattro Novembre.

Successivamente si procederà con la sistemazione delle zone con l’asfalto sollevato che rappresentano un pericolo al transito dei pedoni, dei motori, delle automobili e più in generale della circolazione stradale, per poter giungere poi al completo rifacimento della pavimentazione in asfalto di tutto il viale. Durante la realizzazione dei lavori sono previsti restringimenti della carreggiata con introduzione del senso unico alternato necessari ed indispensabili per eseguire i lavori in sicurezza.

Il termine dell’intervento, che come già comunicato ha un costo complessivo di circa 174mila euro interamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, è previsto per la fine del mese di marzo. "Questo importante lavoro consentirà di restituire alla città la percorrenza in sicurezza del bellissimo viale Della Repubblica", riferiscono con soddisfazione il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini,