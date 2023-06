Meldola, oltre 212mila euro per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi Erp

L'amministrazione comunale di Meldola ha destinato oltre 212mila euro per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà in via Pisacane, via Castellucci, via Gramsci e via Strada Gualdo Interno. "Gli interventi, che rientrano in un programma di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio comunale, saranno realizzati da Acer Forlì-Cesena, e consentiranno, nei prossimi mesi, di dare una importante risposta all’esigenze abitative e alle numerose richieste di assegnazione", spoegano il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori ai Lavori Pubblici e Servizi Sociali, Filippo Santolini e Jennifer Ruffilli.

"Le risorse per la realizzazione degli interventi sono state reperite grazie ad un contributo regionale nell'ambito del programma straordinario di recupero di alloggi Erp per l'anno 2023, all'alienazione di alcuni alloggi e ad economie di gestione da parte di Acer degli immobili comunali", concludono gli amministratori, esprimendo "soddisfazione per l'approvazione di questo complessivo progetto di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare che consentirà di dare una risposta a diversi nuclei familiari in attesa di assegnazione".