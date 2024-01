Meldola si è vestita a festa per la Pasquella, “Testimonianza della ricchezza del territorio”

Meldola si è vestita a festa per la Pasquella: tante le iniziative organizzate in attesa dell'Epifania che hanno animato il Centro e le Frazioni. Venerdì pomeriggio piazzetta Amendola ha ospitato la Festa della Pasquella promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i Pasqualotti meldolesi. Per l'occasione si sono esibiti tutti i Pasqualotti di Meldola: Rione Dozza, la Pasquella di San Colombano, la Pasquella del Bidente e la Pasquella di Ricò. Canti, divertimento ed animazione per i più piccoli con i giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps e i colorati palloncini di Avis Meldola hanno allietato il pomeriggio. Ad arricchire questo momento tante golosità preparate da Macelleria Da Panco e Caffetteria Senza Tempo, senza dimenticare il tradizionale vin brulè del Gruppo Alpini di Meldola.

Per l'occasione sono state distribuite le calze della Befana a tutti i bimbi e sono state raccolte offerte la Caritas Parrocchiale di Meldola. La serata è proseguita con le tante feste organizzate nelle Frazioni a Piandispino, Vitignano, Ricò e San Colombano e la tradizionale tombola promossa da Caritas presso il Teatro di San Francesco. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessora Jennifer Ruffilli nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di festa ricordano che "la Pasquella è parte della tradizione meldolese e quest'anno per la prima volta siamo riusciti a valorizzarla portando in Centro tutti i nostri gruppi di Pasqualotti. È stato un momento molto bello reso speciale da una serata che testimonia la ricchezza del territorio e la bellezza dello stare insieme, senza dimenticare l'importante valore della solidarietà".