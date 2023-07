Meldola, via Roma sarà videosorvegliata: monitoraggio in tempo reale dei transiti

Il Comune di Meldola ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Interno un importante finanziamento per la realizzazione di un progetto di videosorveglianza finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana. Il progetto, dal costo complessivo di 80mila euro di cui 40mila euro finanziati dal Ministero ed i restanti coperti con risorse proprie dal Comune di Meldola, prevede la realizzazione in Via Roma, in Strada Provinciale 4 lato nord ed in Strada Provinciale 4 lato sud, di un sistema di lettura targhe con pali a sbraccio e telecamere.

Il nuovo circuito di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, progettato da Forlì Mobilità Integrata di concerto con gli uffici comunali, la Polizia Locale e le forze dell'ordine consentirà il monitoraggio in tempo reale degli accessi in entrata e uscita di una parte importante del territorio.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, consapevoli che si tratta di un primo intervento, esprimono "grande soddisfazione e ringraziano il Ministero dell'Interno per il finanziamento di questo progetto di videosorveglianza che migliora la sicurezza della nostra città".