Busta con un proiettile e una lettera di insulti a esponente del Pd, indaga la Polizia

“Con una modalità vigliacca e vergognosa, una busta con minacce ed un proiettile, qualcuno ha voluto colpire il nostro amico, attivista, intellettuale, membro della segreteria territoriale, Moreno Zoli. Un atto vile, ovviamente protetto dell'anonimato, che respingiamo con forza, stringendoci attorno a Moreno, in un abbraccio di solidarietà”: è una nota del Pd forlivese a esprimere la propria solidarietà a Moreno Zoli, che alcune settimane fa dopo una dichiarazione ai media sulla vendita di gadget fascisti in centro a Forlì sarebbe stato preso di mira, in base a quanto lui stesso dichiara, da gruppi neofascisti. La lettera contiene anche un foglio di minacce. L'episodio è stato regolarmente denunciato alla Questura, con un'indagine aperta della Digos.

Iscriviti al canale WhatsApp di ForlìToday

“Abbiamo massima fiducia nelle forze dell'ordine, che stanno indagando su quanto accaduto e che speriamo possano fare luce sul fatto. Vogliamo dire al responsabile che l'attivismo non si ferma, che la democrazia non ha paura di queste vigliaccate, che l'antifascismo, alla base dei nostri valori, combatte tutto questo. Moreno è una persona gentile, animato da ideali profondi. Chi ha voluto intimidirlo ha davvero scelto male il suo bersaglio. Siamo vicini al nostro compagno e amico e saremo al suo fianco in tante altre battaglie, contro ogni fascismo”, afferma la segretaria territoriale del PD forlivese, Gessica Allegni.

Parole di solidarietà a Zoli e di ferma condanna per il gesto arrivano anche dai Consiglieri Comunali del Pd Forlì: “A Moreno e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e solidarietà per il gesto vigliacco subito. Se da un lato il quotidiano impegno antifascista di ognuno di noi è la risposta migliore a chi cerca di contrastare l’attivismo altrui con violenza e minacce, dall’altro assistere a episodi del genere, ancora oggi, è un segnale di allarme da non sottovalutare”.