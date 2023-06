Alluvione, prevista la visita ai Romiti del ministro dell'istruzione Valditara. Presidio della Cgil contro la nuova formula degli esami

Il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara sarà martedì mattina a Forlì, dove effettuerà una visita alla scuola media Mercuriale, in via Sapinia ai Romiti, tra le aree più alluvionate della città. All'incontro sono attesi anche il sindaco Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari, e il provveditore Mario Maria Nanni. Per l'occasione la Flc Cgil di Forlì-Cesena terrà un presidio nei pressi della scuola, "per rappresentare in modo pacifico, civile e democratico" la contrarietà di semplificare gli esami per gli studenti delle medie e superiori delle zone alluvionate, che saranno svolti solo con la prova orale.

"Il provvedimento, se calibrato meglio e dopo una puntuale ricognizione sulla condizione delle scuole del nostro territorio, avrebbe potuto agevolare gli studenti con un segnale di attenzione e invece risulta essere intempestivo, forzato, di dubbia efficacia e costringe le scuole a rimettere in discussione quanto già definito e a riorganizzarsi in pochissimi giorni - spiegano i segretari generali della Flc Forlì Cesena e Ravenna, Pier Francesco Minnucci e Sara Errani -. Per l’adozione di queste misure c’era tutto il tempo. Ancora una volta si interviene in modo burocratico, a tempo già scaduto, dopo il termine delle lezioni, a scrutini già svolti, senza considerazione per il lavoro delle scuole e di chi le frequenta, imponendo in modo generalizzato una modalità di svolgimento degli Esami di Stato che rischia di essere vissuta come una mortificazione e non una reale necessità. La scuola è un’istituzione complessa, i cui problemi non devono essere affrontati con estemporaneità e merita quel rispetto che anche in questa occasione è venuto mancare".