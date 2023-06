Modigliana celebra la Festa della Repubblica

La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dello scorso 29 Maggio, ha rappresentato per la Comunità di Modigliana un evento straordinario, un gesto di vicinanza del Presidente e delle Istituzioni verso il Comune, così martoriato dai gravi danneggiamenti subiti a causa degli eventi meteorici del mese di maggio. L’abbraccio della Comunità al Presidente Sergio Mattarella, ha voluto esprimere il ringraziamento verso la più alta istituzione del nostro Paese di cui Venerdì 2 giugno, ricorre il 77° anniversario della Repubblica nell’anno del 75° della Costituzione Italiana. Gli eventi calamitosi dei giorni scorsi e gli interventi per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dei fronti di frana, tuttora in corso, hanno avuto la precedenza rispetto all'organizzazione delle manifestazioni celebrative.

Venerdì 2 Giugno per la "Festa della Repubblica"appuntamento alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente "Nuovo Teatro dei Sozofili" (Piazzale E. Berlinguer - Modigliana). Nell'ambito della Conferenza si terrà il concerto “La musica italiana nel processo di Unità Nazionale”, promossa dall'Associazione Mazziniana Italiana - Sezione di Modigliana, con il Patrocinio del Comune di Modigliana, si celebrerà la Festa della Repubblica.