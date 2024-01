Modigliana, il sindaco sulla riqualificazione della biblioteca: "Sempre più un punto di aggregazione e di studio"

Il sindaco Jader Dardi fa chiarezza sull'intervento di riqualificazione della biblioteca di Modigliana. "I lavori eseguiti, i nuovi arredi acquistati, hanno messo in condizione la biblioteca di essere sempre più un punto di aggregazione e di studio, un luogo per approfondire argomenti, per conoscere e confrontarsi, un luogo aperto e fruibile per giovani e adulti - premette il primo cittadino --. Come Amministrazione abbiamo scelto di valorizzare la biblioteca, di farne un punto di eccellenza a servizio dei giovani in particolare e di tutta la Comunità di Modigliana".

"La riqualificazione degli arredamenti della biblioteca, mi riferisco al primo piano, non ha compromesso la sala Bernabei, anzi ne ha migliorato e qualificato lo spazio a disposizione per assemblee e conferenze e per avere conferma è sufficiente salire al primo piano, vedere i tavoli pieghevoli che posso essere riposti per aumentare lo spazio a disposizione della sala conferenze che è in grado di accogliere, come prima, 99 posti", conclude ils indaco.