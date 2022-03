Modigliana, le famiglie accolgono i profughi in fuga dalle bombe. Partito un camion di aiuti

La partecipazione dei cittadini di Modigliana per la raccolta di aiuti umanitari in favore della popolazione ucraina, si sta dimostrando particolarmente intensa e partecipata. "La raccolta di aiuti alimentari e sanitari, promossa dalla Caritas, in collaborazione con la Comunità Parrocchiale e l'amministrazione comunale, ha dato risultati straordinari con una sincera partecipazione da parte dei cittadini - racconta il sindaco Jader Dardi -. Sabato è partito un camion di aiuti che, attraverso i canali sostenuti dalla Caritas internazionale, verranno consegnati direttamente in Ucraina. Molto significativa anche la partecipazione alla raccolta di aiuti sanitari che ha visto impegnate le farmacie Bertazzoni e Muini di Modigliana, che hanno contribuito alla raccolta personalmente".

"Nei giorni scorsi si è riunito un tavolo di coordinamento fra le associazioni di volontariato sociale di Modigliana, allo scopo di definire iniziative anche rivolte all'accoglienza delle persone che fuggono dalla guerra. Stiamo verificando la disponibilità di molte famiglie ad accogliere persone mettendo a disposizione i loro alloggi e ad oggi sono 7 le persone accolte da tre nuclei familiari, mentre sono attesi altri due nuclei familiari che verranno accolti presso una struttura di accoglienza di Modigliana - prosegue il primo cittadino -. E’ possibile che molte persone arrivino in Italia attraverso contatti familiari o conoscenze dirette; si evidenzia che è necessario dare immediata comunicazione alla Questura, segnalando la presenza al Comando dei Carabinieri o alla Polizia Municipale, per potere attivare l'assistenza sanitaria verso le persone accolte. Abbiamo già avviato i contatti con la Direzione Scolastica per verificare la possibilità di iscrizione dei bambini al percorso scolastico".

"Rinnoviamo l’invito ai cittadini a collaborare alla raccolta di aiuti umanitari; sono graditi prodotti alimentari a lunga conservazione, barrette energetiche, frutta secca, biscotti, cracker, cibo in scatola, latte in polvere, omogeneizzati, posate, piatti e bicchieri in plastica riutilizzabile; inoltre detergenti, e prodotti per l’igiene, mascherine e prodotti medicali (antibiotici, aspirina, cardioaspirina, disinfettanti, materiale per sutura, guanti, garze, asciugamani in microfibra)", conclude. Il punto di raccolta è istituito presso il circolo Anspi Santo Stefano di Modigliana, “Sala Don Bassetti”, con apertura nella giornata di Mercoledì dalle 15 alle 19. Per ogni informazione si invitano i cittadini a fare riferimento alla Caritas di Modigliana che svolge attività di coordinamento per la raccolta e gestione degli aiuti.

Sabato il consiglio comunale ha espresso "la più ferma condanna per l’invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, nella volontà di sottomettere uno stato sovrano, minando la pace e la stabilità dell’Europa, con il rischio reale di una amplificazione della guerra". Nell'occasione è stato chiesto al Governo italiano e agli stati membri dell’Unione Europea "di impegnarsi in una iniziativa di contrasto all’aggressione, assumendo le misure necessarie entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo delle forze difensive per fermare l’invasione; di attivare ogni iniziativa per fermare le azioni di guerra, creare le condizioni di un cessate il fuoco, avviare tutte le iniziative diplomatiche per ricercare il dialogo fra gli stati e salvare la popolazione civile dallo sterminio". Il consiglio comunale ha espresso "la totale vicinanza al popolo ucraino e si impegna, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato, della Regione e con la rete delle associazioni di volontariato, ad attivare iniziative di solidarietà e accoglienza in favore della popolazione ucraina che fugge dalla guerra e a promuovere iniziative per diffondere una cultura di pace e di accoglienza".