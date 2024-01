Modigliana, riprendono i lavori del cantiere di via Dei Frati

Sono ripresi i lavori del cantiere del primo tratto di via Dei Frati di Modigliana, affidatI in somma urgenza da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche, intervento esecutivo affidato alla impresa Ambrogetti di Verghereto, che deve operare nel rispetto dei tempi assegnati per l'esecuzione delle lavorazioni previste dall’affidamento dei lavori. Le lavorazioni che mancano al completamento del lotto esecutivo, consistono nella realizzazione del muro di contenimento e necessitano, durante le ore lavorative, della disponibilità dell'intera area di cantiere e della carreggiata stradale recentemente ricostruita per consentire l’accesso ai residenti.

Nella fase di esecuzione delle lavorazioni la viabilità di via Dei Frati, sarà aperta nei giorni lavorativi con percorso regolamentato da impianto semaforico (come avviene attualmente), con accesso dalle 17 e fino alle 8,30. Per il tempo necessario al completamento delle lavorazioni, verrà ripristinato l’accesso allo stradello che si collega con via Nenni, regolamentato anch’esso da impianto semaforico, ciò allo scopo di consentire i collegamenti alle abitazioni di via Dei Frati nelle ore lavorative.

Il completamento delle lavorazioni riferite al lotto esecutivo, affidato al Provveditorato per le Opere Pubbliche, è stimato in alcune settimane e certamente condizionato dalle condizioni meteo. Il primo tratto di via Dei Frati sarà interessato anche dalle lavorazioni affidate dal Comune di Modigliana che riguardano il ripristino della massicciata a della carreggiata stradale, per la rimessa in sicurezza del tratto di strada divelto dalle frane di maggio, lavorazioni che potranno proseguire successivamente al completamento del lotto di intervento del Provveditorato della Opere Pubbliche e finanziate dai contributi assegnati dalla struttura Commissariale al Comune di Modigliana.

"L’intervento per il ripristino della viabilità nel primo tratto di via Dei Frati, è stato oggetto anche di un confronto coi residenti, con l’intento di illustrare e dare corretta informazione alle problematiche rappresentate dalle lavorazioni attualmente in corso di esecuzione", ha spiegato il sindaco Jader Dardi.