Addio a Spencer Davis. Figura chiave della scena beat, memorabile il suo live a Forlì

Se ne andato lunedì 19 ottobre Spencer Davis, musicista gallese e leader della mitica band “Spencer Davis Group”, una delle figure chiave della scena beat degli anni ’60. Dopo un lungo periodo di silenzio nel 2006 la band si era ricostituita e nella primavera del 2007 venne a suonare al Naima club di Forlì, ma senza Steve Winwood, naturalmente, il cantante e polistrumentista diventato ormai una grande star solista percorrendo altri sentieri.

"Un concerto straordinario, atteso da tempo, da tutti i loro fans, anche giovanissimi - ricorda il live Michele Minisci, già direttore artistico del Naima club - coi vecchi leoni Spencer Davis, Pete York e Eddie Harding che hanno riproposto tutto il repertorio della band a cominciare da “ Keep On Running” per finire con l’intramontabile e indimenticabile “Gimme some Lovin”, con quell’attacco di batteria e organo Hammond che ha fatto Storia, ancora tutti in gran forma, tutti ancora con tanta passione, anche se filtrata da una coltre di capelli bianchi e qualche ruga qua e là. Anche senza Steve Winwood. Ciao Davis, ovunque tu sia...".