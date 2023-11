"Rinascere dal Fango": il quartiere si attiva e regala una nuova vita colorata al sottopasso di via Isonzo

E' uno di simboli dell'alluvione dello scorso maggio. Macchiato dallo tsunami di acqua e fango, il sottopasso di via Isonzo è rinato. Questo grazie all’impegno di decine di ragazzi, coordinati dai volontari dell’Operazione Mato Grasso, e con il prezioso supporto del Comitato di Quartiere Foro Boario - San Benedetto e il sostegno economico dell’assessorato al decentramento guidato dall'assessora Andrea Cintorino. Murales colorati lo scorso fine settimana hanno preso il posto degli schizzi di fango lasciati sulle pareti dalla piena del fiume. "La rinascita di questo sottopasso non rappresenta solo un esempio concreto di solidarietà, ma anche lo spirito di resilienza e la voglia di ripartire che anima un’intera comunità", commenta il sindaco Gian Luca Zattini. Il cantiere sarà riaperto nel pomeriggio di domenica 12 novembre per le prime "rifiniture".

Il progetto ha preso il nome di "Rinascere dal Fango". Ma quella della riqualificazione del sottopasso di via Isonzo è una missione che il Comitato di quartiere si era già prefissato da tempo. "E' stato un percorso lungo e difficile - viene spiegato -. Ad aprile era quasi pronto poi ci si messa di mezzo pure l'alluvione. Il progetto è stato elaborato con i volontari dell'associazione Mato Grosso con lo scopo di trasformare tutti insieme, attraverso il colore ed il disegno, un luogo buio e cupo in uno pieno di colore e di luce". Sabato e domenica residenti del quartiere, soprattutto i bambini, hanno partecipato con entusiasmo per dare un nuovo volto al sottopasso. "Chiediamo all'amministrazione di impegnarsi finalmente a sostituire il montacarichi per consentire a tutti di vivere il quartiere in tutte le sue parti", la richiesta del Comitato di Quartiere.