"Musica senza barriere" allieta i luoghi dedicati alla salute. E "Romagna Mia" scalda i cuori di pazienti e sanitari

Ha richiamato l'interesse di tante persone i progetti "La Cura attraverso l'arte" e "Musica senza barriere", che hanno allietato luoghi dedicati alla salute di Meldola e Premilcuore con le note del Quartetto d'archi Bocklin. E non sono mancate le improvvisazioni: "Romagna mia", suonata come fuori programma, ha “scaldato i cuori” del personale e dei degenti dell'Ex Ospedale L.D. Ricci di Premilcuore (oggi Casa Residenza), che hanno accompagnato gli strumenti cantando il celebre brano alla presenza della sindaca Ursula Valmori. Il progetto musicale è stato affiancato dalla narrazione storica del conservatore dell'Ausl Romagna, Sonia Muzzarelli, che ha illustrato la storia ospedaliera dei due Comuni che ospitano l’iniziativa (a Meldola ha portato i saluti dell'amministrazione comunale l'assessore Michele Drudi).

“La musica senza barriere” ha visto la partecipazione delle formazioni da camera dell’Orchestra Cherubini. Attraverso il repertorio cameristico si approfondisce il rapporto dialettico fra gli strumenti; si sviluppa e perfeziona, in altre parole, quel senso di comunità che è linfa di ogni orchestra. Con questa consapevolezza, su invito del Maestro Riccardo Muti e per volontà dei musicisti, sono fioriti i gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Ed è nella convinzione che fare musica insieme sia uno dei più alti esempi di convivenza civile che è nata "La musica senza barriere", la rassegna che dal 2019 porta la musica a chi non può varcare la soglia di un teatro – gli ospiti di Rsa, carceri, ospedali – perché nessuno sia escluso dall’esperienza della bellezza. Così si riscrive il concetto di pubblico a favore di un’idea più inclusiva per la quale la musica sia un diritto universale e inalienabile: con quest’iniziativa, i giovani della Cherubini dimostrano come una società che sa trarre il meglio da ogni sua parte abbia un suono bellissimo.