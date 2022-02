"Musicultura", ci sono anche tre forlivesi tra i 61 artisti in gara: partite le audizioni live

Annunciati i nomi degli artisti ed artiste in gara nell’edizione 2022 di Musicultura. Sono sessantuno, sono stati selezionati a partire da una rosa iniziale di 1086 candidature, numero record di partecipazioni al celebre Festival della Canzone Popolare e d’Autore. Tutti autori ed autrici delle loro canzoni accedono ora alle Audizioni Live del Concorso, partite il 24 febbraio e fino al 6 marzo ogni sera (con esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ingresso libero, e in diretta streaming nei canali social di Musicultura.

La Regione Emilia Romagna con ben 12 proposte conta il maggior numero di artisti che hanno superato le selezioni e sono stati convocati alle Audizioni live; vediamo chi sono, da dove vengono e le date delle loro esibizioni live a Macerata. Non mancano artisti cesenate e forlivese. Ilclassico di Bologna, giovedì 24 febbraio; Malvax di Modena, giovedì 24 febbraio; Y0 di Ravenna, venerdì 25 febbraio; Moriel di Modena, martedì 1 marzo; Sandri di Cesena, martedì 1 marzo; Te quiero Euridice di Piacenza, mercoledì 2 marzo; Sara Loreni di Parma, giovedì 3 marzo ; Valeria Sturba di Bologna, venerdì 4 marzo; Sir Jane di Bologna, sabato 5 marzo; Giuliettacome di Forlì, sabato 5 marzo ; Luca Maggiore di Forlì, sabato 5 marzo; Apu di Forlì, domenica 6 marzo.

Gli artisti convocati a Macerata per le Audizioni si esibiranno con due brani ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura e al pubblico presente in teatro e nelle dirette dei social in un rigenerante viaggio di dieci serate live nella musica italiana. La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti e soliste, di un’età compresa tra i 21 e i 59 anni; tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 12 proposte, seguita dal Lazio con 7 e dalla Lombardia con 6.

Al termine delle Audizioni Live, la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di maggio. Le loro canzoni comporranno inoltre il CD compilation della XXXIII edizione. Parallelamente le canzoni finaliste godranno di un’ampia diffusione radiofonica e il pubblico avrà modo di votarle per designare due degli otto vincitori. I restanti sei vincitori saranno espressi dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, che nell’edizione in corso è composto da: Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, La Rappresentante di Lista, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Diego Bianchi, Teresa De Sio, Francesca Archibugi, Mariella Nava, Antonio Rezza, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Ron.

Gli otto vincitori di Musicultura saranno protagonisti nel prossimo mese di giugno, con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, delle serate di spettacolo finali del Festival, all’Arena Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli ( 3.000 euro), il Premio AFI ( 3.000 euro), il Premio per il miglior testo (2.000 euro) e il Premio (10.000 euro) per la realizzazione di un tour, con il sostegno di NuovoImaie.

APU

Apu (Paolo Toschi) è un musicista, compositore, arrangiatore, produttore artistico e autore di canzoni, sia per quanto riguarda la parte musicale che per quella letteraria. Lo stile, prevalentemente elettronico, è spesso influenzato dagli studi di musica classica, ma anche da frequentazioni jazz e da tanti anni trascorsi a suonare e cantare nei pianobar più importanti d'Italia e d'Europa. Come autore ha firmato circa 250 brani editi di ogni genere, tra i quali "In viaggio", premiato da Musicultura del 1990, prima edizione. Attualmente si occupa di produzioni artistiche, arrangiamenti, composizione di musica e testi letterari, generalmente su commissione, per artisti di vari orientamenti musicali, dal classico, al pop, dall'elettronico al ballabile in ogni sua forma.

GIULIETTACOME

giuliettacome è un?artista emergente, nata a Forlì nel 1996. A Febbraio 2021, pubblica il singolo Vero con l’etichetta Visory Records Indie. Grazie a Clubhouse, giuliettacome conosce Eiemgei, artista e produttore conosciuto per aver prodotto tra le tante hit Sciccherie di Madame, i due iniziano a collaborare. Il 2 Luglio 2021 esce Catcalling, il primo brano frutto di questa collaborazione, per Visory Records e Universal Music Italia. Il 25 Agosto viene pubblicato il remix di dj Garrido di Catcalling e il 25 Febbraio 2022 uscirà Adèle, prodotta da Eiemgei.

LUCA MAGGIORE

Luca Maggiore (Forlì), nativo di Legnano (MI), inizia a studiare pianoforte classico con i maestri Mauro Bianchi e Fabio Gallazzi, all'età di 13 anni, proseguendo con studi di canto e pianoforte jazz e soul presso il CPM di Milano. Consegue il diploma di pianoforte di quinto anno presso il Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano. E’ stato corista di Mango, Biagio Antonacci, Marco Masini e Fabio Concato, nelle orchestre di Beppe Vessicchio e di Pippo Caruso. Nell'aprile 2001 pubblica il suo primo singolo: "La terapia", ed in seguito il suo primo EP: "La terapia – Maxi", con 3 brani. Nell'agosto 2002 pubblica un EP con 2 brani: "Mia sorella vita" e "D'aria". Nel 2006, con Idea Musica Produzioni Musicali di Milano, pubblica l' EP: "Un po' di me", con 4 brani. Dal 2011, come cantante e pianista dei "De Clo", pubblica l'LP d'esordio: "Migrazione alternativa". Nel settembre 2012, con Media Entertainment di Milano, pubblica il suo primo LP: "La carne del pianeta", con 12 brani. Nel 2015 è coautore dei brani "Se empieza nuevamente" e "Si la ves" contenuti nell'Album "Dalma" di Sergio Dalma. Nel 2016 pubblica il suo singolo "Sono in Volo" (Ed.Musicali Battitorumore). Nel 2019 esce il Singolo "Le Vite" e nel 2021 escono i singoli "Gigigia" e "Sei Andrea”. E' attualmente impegnato alla lavorazione del suo prossimo Album, "Felice di dare", in uscita nel 2022