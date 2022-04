Negozi e centri commerciali: dove si potranno fare spesa e shopping l'1 maggio

Domenica si celebra la Festa dei lavoratori. Nel Forlivese ci sono tanti eventi per trascorrere al meglio questa domenica primaverile, ma ci sono anche attività che resteranno aperte al servizio dei consumatori. Ad esempio sarà aperto il centro commerciale "Le Fornaci" di Forlimpopoli, dalle 9 alle 20, mentre il centro commerciale "Punta di Ferro" sarà chiuso. Consultando i portali delle varie catene di supermercati, "Famila" non prevede aperture straordinarie, così come Coop. Sarà aperto l'Aldi, così come i punti vendita Lidl.

Per quanto riguarda le altre attività commerciali, spiega Alberto Zattini, direttore di Ascom-Concommercio, "non è facile fare previsioni, perchè essendoci la liberalizzazione degli orari ogni esercente può gestirsi in maniera autonoma". La decisione dei commercianti sarà legata anche al fattore meteo: "I bollettini sono favorevoli a condizioni di bel tempo e questo potrebbe spingere all'apertura. Il primo maggio sono previste diverse iniziative nei centri storici (a Forlì ad esempio anche la Fiera di San Pellegrino, ndr) e quindi diverse imprenditori avranno interesse a tenere aperto. Ci saranno quindi aperture a macchia di leopardo"