Nessuna allerta meteo, non accadeva da un mese: avanza l'alta pressione, prima ondata di caldo in vista

Dopo un mese consecutivo, la Protezione Civile dell'Emilia Romagna non ha diramato alcuna allerta meteo. Nè per temporali, nè per criticità idrauliche o idrogeologiche. "Per la giornata di venerdì non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su fascia appenninica con possibili effetti associati occasionali", viene comunicato. Col rafforzamento di un campo anticiclonico va concludendosi un lungo periodo di instabilità atmosferica, iniziato ad inizio maggio. Il servizio meteorologico dell'Arpae informa che "il progressivo consolidamento di un campo di alta pressione di matrice africana determinerà condizioni di tempo stabile per l'intero periodo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in progressivo e graduale aumento".