Alla scoperta dello skateboard: "Noleggio di una settimana per testare la passione"

Noleggiare uno skateboard per una settimana ad una modica cifra per testare la propria passione per lo skate. E' l'iniziativa lanciata da Luca Scamporrino, proprietario di "Reload Shop", negozio di articoli skate e streetwear di via Decio Raggi, 5. "L’idea - spiega Scamporrino - nasce per poter dare a tutti la possibilità di provare quella che può diventare una grande passione ed uno stile di vita, senza dover necessariamente partire con investimenti economici, che in particolare in seguito ai difficili mesi appena trascorsi possono risultare ancora più impegnativi".

Il servizio, partito dopo la chiusura estiva, offre la possibilità di noleggiare uno skateboard per una settimana al costo di 5 oppure 10 euro, in base alla tipologia di tavola scelta. A conclusione della prova, è possibile scegliere se acquistare lo skateboard a prezzo scontato oppure restituirlo. Al negozio di Scamporrino si possono trovare tavole di ogni genere: da quelle in plastica ad elevate prestazioni, duraturo e dal design divertente, a quelle psichedeliche, ironiche e che rispettano l'ambiente, costruite solo con legno di acero americano proveniente da foreste controllate. Prezzo: dai 50 euro in sù, oltre i 100 euro per il top di gamma. Dove cimentarsi in questa specialità? In via Dragoni c'è lo skatepark, gestito da Forlì Roller.